Ein 81-jähriger Mann aus Gladbeck muss sich von heute (9.00 Uhr) an wegen Mordes vor dem Essener Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 16. März 2020 nach einem Streit seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben. Laut Anklage schlug der Rentner in der gemeinsamen Wohnung des Pa