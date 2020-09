Quelle: DPA - vor 2 Stunden



Merkel und Seehofer bieten Aufnahme von 1500 Migranten an 00:55 Berlin, 15.09.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer haben sich darauf verständigt, rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Innenpolitikern erfuhr, handelt es sich um Familien...