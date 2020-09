21.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Itzehoe vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 25-Jährige wurde nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte. Ein Atemalkohol-Test habe 1, 71 Promille ergeben. Der Mann habe seinen Führe