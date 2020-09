Nawalny meldet sich mit erstem Blog-Eintrag nach Vergiftung zu Wort

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny will zurück in seine Heimat Russland. Er befindet sich nach einer Vergiftung noch in der Berliner Charité. Von dort aus hat...

Berlin (dpa) - Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hat sich knapp vier Wochen nach seiner Vergiftung zum ersten Mal vom Krankenbett in Berlin aus zu Wort gemeldet....

Putin-Kritiker: Alexej Nawalny meldet sich erstmals seit Vergiftung zu Wort Nach dem Giftanschlag hat sich der Gesundheitszustand des Putin-Kritikers weiter verbessert. "Gestern konnte ich den ganzen Tag eigenständig atmen", sagt...

