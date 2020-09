22.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Fulda (dpa) - Zu Beginn der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda hat sich deren Vorsitzender Georg Bätzing zu dem Reformprozess des Synodalen Wegs bekannt. "Der Synodale Weg geht gut voran", betonte Bätzing am Dienstag zum Auftakt der dreitägigen Beratungen. Mit Blick auf k Fulda (dpa) - Zu Beginn der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda hat sich deren Vorsitzender Georg Bätzing zu dem Reformprozess des Synodalen Wegs bekannt. "Der Synodale Weg geht gut voran", betonte Bätzing am Dienstag zum Auftakt der dreitägigen Beratungen. Mit Blick auf k 👓 Vollständige Meldung