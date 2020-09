22.09.2020 ( vor 11 Stunden )



Nach spektakulären Einbrüchen in das Dresdner Grüne Gewölbe und in andere Museen wollen Experten heute beraten, wie Museen ihre Objekte künftig schützen und gleichzeitig für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben können. Während der weitgehend digitalen Konferenz, zu der einige Experten auch in Berli Nach spektakulären Einbrüchen in das Dresdner Grüne Gewölbe und in andere Museen wollen Experten heute beraten, wie Museen ihre Objekte künftig schützen und gleichzeitig für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben können. Während der weitgehend digitalen Konferenz, zu der einige Experten auch in Berli 👓 Vollständige Meldung