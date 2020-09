23.09.2020 ( vor 3 Stunden )



CSU und Grüne werden am Mittwoch wegen eines geplanten Baugebiets in Bergheim wohl auf Konfrontation zueinander gehen. Es ist ein Konflikt mit Ansage. CSU und Grüne werden am Mittwoch wegen eines geplanten Baugebiets in Bergheim wohl auf Konfrontation zueinander gehen. Es ist ein Konflikt mit Ansage. 👓 Vollständige Meldung