24.09.2020 ( vor 2 Stunden )

Auch das ZDF trauert um Michael Gwisdek . Der Schauspieler und Regisseur starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren. Aus diesem Anlass passt der Sender sein Programm am kommenden Wochenende an. "Mit Michael Gwisdek verlieren wir nicht nur einen großartigen Schauspieler, ein Ausnahmetalent auf der Bühne