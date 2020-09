Am Sonntagmorgen feuerte Schalke 04 Trainer David Wagner. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Einer, der zuletzt immer wieder genannt wurde, ist Ralf...

Für den FC Schalke 04 ist es der schwächste Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte. Null Punkte und 1:11 Tore nach zwei gespielten Partien. Jetzt muss...

Nach dem 18. sieglosen Spiel in Serie ist für den Trainer Schluss: David Wagner muss den Revierklub verlassen, die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Bundesliga, 2. Spieltag - Schalke 04 - Werder Bremen im Live-Ticker: Endspiel für Trainer David Wagner? Große Spannung am Samstagabend in der Bundesliga. Beim Duell Schalke 04 gegen Werder Bremen geht es bereits früh in der Saison um sehr viel. Für...

Focus Online vor 1 Tag - Sport