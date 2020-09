27.09.2020 ( vor 6 Stunden )



1941 begann in der Hauptstadt das Computer-Zeitalter. Derzeit gibt es die größten Entwicklungen an der Westküste der USA, Berlin ist noch immer strukturschwach. 1941 begann in der Hauptstadt das Computer-Zeitalter. Derzeit gibt es die größten Entwicklungen an der Westküste der USA, Berlin ist noch immer strukturschwach. 👓 Vollständige Meldung