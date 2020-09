27.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Sie wollte sich Mittagessen zubereiten. Doch beim Auftauen der Tiefkühlkost ging etwas mächtig schief. Die 96-Jährige starb im Krankenhaus. Nach einer Fettexplosion während des Kochens ist eine Frau aus Herford an ihren Verletzungen gestorben. Die 96-Jährige hatte nach Angaben der Feuerwehr am Samstagmittag eine tiefgefrorene Speise in einer Pfanne zubereitet, als es zu der Explosion kam. Die... 👓 Vollständige Meldung