In Europa gilt sie als ausgerottet, in China bricht die Pest immer wieder aus. Nun hat sich ein Kleinkind im Südwesten des Landes mit der Krankheit infiziert. Darauf reagieren die Behörden sofort. In einer Provinz in China ist ein Kleinkind an der Pest erkrankt. Das berichtet die "Daily Mail" und beruft sich auf lokale Medien. Bei dem dreijährigen Jungen aus der südwestchinesischen Provinz Yunn...