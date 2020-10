03.10.2020 ( vor 13 Stunden )

RB Leipzig ist an die Spitze der Fußball- Bundesliga gestürmt und hat Manuel Baum seine Premiere als Trainer des FC Schalke 04 verdorben. Die Sachsen besiegten das Schlusslicht am Samstagabend in einem einseitigen Spiel 4:0 (3:0) und sicherten sich zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Der Sch