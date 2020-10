Hintergründe noch unklar: "Möglicher Sprengsatz" aus Köln war "nicht zündfähig" Köln (dpa) - Der "mögliche Sprengsatz", der in einem abgestellten Zug in Köln entdeckt worden ist, war "nicht zündfähig". Das sagte ein Polizeisprecher am...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt





Hintergründe noch unklar: "Möglicher Sprengsatz" aus Köln war "nicht zündfähig" Die Polizei hat in einem abgestellten Zug in Köln einen "Sprengsatz" gefunden. Dieser war laut Polizei jedoch "nicht zündfähig". Die Hintergründe sind noch...

Berliner Morgenpost vor 20 Stunden - Top





Hintergründe noch unklar: "Möglicher Sprengsatz" in abgestelltem Zug in Köln entdeckt Köln (dpa) - In einem abgestellten Zug in Köln ist ein "möglicher Sprengsatz" entdeckt worden. Zunächst hatte die Polizei von einem verdächtigen Gegenstand...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt



Polizei entdeckt „möglichen Sprengsatz“ in abgestelltem Zug In einem Zug auf einem Kölner Bahnhof ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Offenbar war er mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver gefüllt. Die...

Welt Online vor 21 Stunden - Vermischtes