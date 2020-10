Paris (dpa) - An einem verregneten und kalten Tennis-Tag hat Laura Siegemund nach einer "Nervenschlacht" erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier...

Laura Siegemund hat bei den French Open erstmals im Einzel das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Daniel Altmaier dagegen scheiterte an einem Spanier. Der...

Die deutsche Tennisspielerin hat ihren Siegeszug in Paris fortgesetzt. Nach dem Sieg über die Spanierin Paula Badosa Gilbert peilt sie nun eine weitere...

Tennis in Paris - Premiere mit 32: Siegemund im Viertelfinale der French Open Paris (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund hat das erste Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere erreicht. Bei den French Open in Paris setzte...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport