Alexej Nawalny übt in einem Interview scharfe Kritik an Gerhard Schröder. Der Altkanzler sei "ein Laufbursche Putins , der Mörder beschützt". Jetzt spricht der 76-Jährige – und wird deutlich. Gerhard Schröder weist die Kritik von Alexej Nawalny zurück und droht mit juristischen Schritten. Der Kreml-Kritiker hatte den Altkanzler in einem Interview als "Laufburschen" Putins betitelt und Vorwürfe f...