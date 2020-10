07.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Nach der Reparatur in der dänischen Holzschiffswerft "Hvide Sande Shipyard" ist der historische Lotsenschoner "No. 5 Elbe" zurück in Nach der Reparatur in der dänischen Holzschiffswerft "Hvide Sande Shipyard" ist der historische Lotsenschoner "No. 5 Elbe" zurück in Hamburg . Gezogen von einem Schlepper erreichte das Schiff am Mittwochabend den Hansahafen. "Wir sind sehr zufrieden mit den Reparaturarbeiten der Werft. Die Rekonstruk 👓 Vollständige Meldung