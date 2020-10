Birgit Scheeren-bleibt zuhause! RT @Tagesspiegel: Zerschmetterte Scheiben, Brandstiftung am Amtsgericht – Linksextreme verüben Anschläge und kündigen weitere an. Grund ist… vor 55 Minuten Frau Birgit RT @Tagesspiegel: Zerschmetterte Scheiben, Brandstiftung am Amtsgericht – Linksextreme verüben Anschläge und kündigen weitere an. Grund ist… vor 56 Minuten (((AnamCara))) RT @Tagesspiegel: Zerschmetterte Scheiben, Brandstiftung am Amtsgericht – Linksextreme verüben Anschläge und kündigen weitere an. Grund ist… vor 1 Stunde Andre Reimer RT @Tagesspiegel: Zerschmetterte Scheiben, Brandstiftung am Amtsgericht – Linksextreme verüben Anschläge und kündigen weitere an. Grund ist… vor 2 Stunden Wilma Schwab RT @Tagesspiegel: Zerschmetterte Scheiben, Brandstiftung am Amtsgericht – Linksextreme verüben Anschläge und kündigen weitere an. Grund ist… vor 2 Stunden MenschenZeitung Linke Szene kündigt vor Liebig34-Räumung Verwüstung an https://t.co/bnlSafX4zn vor 2 Stunden