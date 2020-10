09.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Der Landkreis Esslingen ist weiterhin der Corona-"Hotspot" in Baden-Württemberg. Die Stadt Stuttgart hat dagegen die kritische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bisher nicht überschritten. Der Wert sank in Stuttgart im Vergleich zum Vortag von 43, 7