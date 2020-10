11.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Rafael Nadal peilt seinen 13. Titel bei den French Open an. Im Finale wartet Rafael Nadal peilt seinen 13. Titel bei den French Open an. Im Finale wartet Novak Djokovic auf ihn – und der weiß am besten, wie der Spanier zu schlagen ist. 👓 Vollständige Meldung