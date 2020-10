11.10.2020 ( vor 1 Woche )

Die Passagiere waren auf dem Sieg zu einer religiösen Zeremonie, als der Unfall passierte: Ihr Bus schlingerte über Schienen – dann raste eine Bahn heran. In Thailand ist es zu einem schweren Unglück gekommen. Bei einem Busunglück in Thailand sind mindestens 18 Menschen gestorben. Mehr als 40 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben am Sonntag verletzt, als ein Güterzug östlich von Bangkok ...