Martin E. Achstaller Warum nicht per PCR?: Mediziner zweifeln Trumps negativen Corona-Test definitiv an https://t.co/8fHVWnc0uz vor 21 Minuten Unternehmen.ag Klar der #Tagesspiegel verkündet! Mediziner zweifeln Trumps negativen Corona-Test an https://t.co/gEUUkUmJjq vor 50 Minuten hdb 🌀 Neues zu #Trump’ Lügen-Doktor #Conley! "Mediziner zweifeln #Trump' negativen Corona-Test an“ https://t.co/O9HINhMHXA vor 1 Stunde