17.10.2020 ( vor 3 Stunden )

Der FC Bayern München tritt im Bundesliga-Spiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld wie erwartet mit einer fast komplett neuen Elf gegenüber dem 3:0 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an. Von den elf Spielern, die 46 Stunden zuvor gegen den Fünftligisten begannen, stehen in Ostwestfalen in Niklas Süle