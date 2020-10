19.10.2020 ( vor 3 Tagen )

Das Jerichower Land und der Burgenlandkreis zählen jetzt zu den Regionen mit erhöhtem Coronavirus -Infektionsgeschehen. Wie das Gesundheitsministerium am Montag in Magdeburg mitteilte, sind im Jerichower Land in den vergangenen sieben Tagen 35, 66 Menschen je 100 000 Einwohnern positiv getestet worden