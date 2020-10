20.10.2020 ( vor 1 Woche )

Berlin (dpa) - Höchststände bei den Corona- Infektionen in mehreren Regionen Deutschlands haben zu neuen, teils massiven Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger geführt. Im am schlimmsten betroffenen Kreis Berchtesgadener Land in Bayern dürfen die Menschen die Wohnung nur noch aus triftigen Gründe