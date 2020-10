Birkner kritisiert Beibehaltung von Beherbergungsverbot Der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag ist enttäuscht über die Beibehaltung des Beherbergungsverbots in einigen...

t-online.de vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • abendblatt.de



Kommunen sollen in Corona-Zeit handlungsfähig bleiben Die Kommunen und ihre Gremien sollen auch in den Zeiten der Corona-Pandemie handlungsfähig bleiben. Dazu diskutiert der Landtag in Magdeburg heute über eine...

t-online.de vor 1 Woche - Politik