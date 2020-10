23.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Nach rund zwölfstündigen Schlichtungsgesprächen gibt es einen Tarifabschluss in der bayerischen Milchwirtschaft. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeber einigten sich am späten Freitagabend, wie die Verhandlungsführer beider Seiten bestätigten. Als Schlichter hatte Hara Nach rund zwölfstündigen Schlichtungsgesprächen gibt es einen Tarifabschluss in der bayerischen Milchwirtschaft. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeber einigten sich am späten Freitagabend, wie die Verhandlungsführer beider Seiten bestätigten. Als Schlichter hatte Hara 👓 Vollständige Meldung