25.10.2020 ( vor 3 Stunden )



In Frankfurt ist die Zahl der In Frankfurt ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Deshalb gilt es jetzt neue Regeln zu beachten. Frankfurt hat neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. In der Stadt lag der Wert von registrierten Infektionen pro 100.000 👓 Vollständige Meldung