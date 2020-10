Quelle: DPA - vor 4 Tagen



14.714 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert 01:01 Berlin, 24.10.20: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen 14 714 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit...