28.10.2020 ( vor 5 Tagen )

München (dpa) - Der FC Bayern ehrt Fußball- Legende Gerd Müller zum 75. Geburtstag. In der kommenden Woche würdigt der deutsche Rekordmeister den "Bomber der Nation" an dessen Ehrentag (3. November) im kleinen Kreis mit Wegbegleitern im Museum in der Allianz Arena. Gerd Müller selbst wird nach Club-A