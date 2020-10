Schweres Erdbeben erschüttert Ägäis und löst Tsunami aus

30.10.2020 ( vor 3 Stunden )

Eingestürzte Wohnhäuser, verzweifelte Helfer, ein Tsunami : In der östlichen Ägäis hat ein starkes Erdbeben für Zerstörung gesorgt. In der Türkei und auf der griechischen Insel Samos gibt es mehrere Tote. Es sind 30 Sekunden, die Stunden und voraussichtlich Tage der Bergungs- und Aufräumarbeiten einleiten: Ein starkes Erdbeben in der Ägäis hat in der Westtürkei und auf den griechischen Inseln am...