30.10.2020 ( vor 16 Stunden )



Cottbus (dpa)- In Cottbus haben am Freitagabend etwa 350 Menschen gegen die beschlossenen neuen Corona- Cottbus (dpa)- In Cottbus haben am Freitagabend etwa 350 Menschen gegen die beschlossenen neuen Corona- Beschränkungen demonstriert. Gastredner waren unter anderem AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland, der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke und der sächsische Pegida-Mitgründer Siegfried 👓 Vollständige Meldung