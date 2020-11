01.11.2020 ( vor 3 Stunden )



In Halle sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendgruppen in Streit geraten, wobei ein Unbekannter einem 20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen hat. Zudem wurde der junge Mann mit Fäusten attackiert, teilte die Polizei in Halle mit. Der 20-Jährige habe Gesichts- und Zahnverletzungen erlitte In Halle sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendgruppen in Streit geraten, wobei ein Unbekannter einem 20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen hat. Zudem wurde der junge Mann mit Fäusten attackiert, teilte die Polizei in Halle mit. Der 20-Jährige habe Gesichts- und Zahnverletzungen erlitte 👓 Vollständige Meldung