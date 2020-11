01.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Hannover 96 hat in der 2. Fußball- Hannover 96 hat in der 2. Fußball- Bundesliga die nächste Auswärtsniederlage kassiert. Bei der SpVgg Greuther Fürth verloren die Niedersachsen am Sonntag mit 1:4 (0:2) und sind nach der weitgehend desolaten Leistung in der Fremde nach wie vor ohne Punkt. Drei Heimsiegen stehen nun drei Auswärtspleite 👓 Vollständige Meldung