In den kommenden Tagen wird es in Hessen deutlich kühler. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ist in den Nächten auch Bodenfrost möglich. Tagsüber bleibt es demnach meist trocken. Der Dienstag startet laut DWD noch mit einigen Wolken und örtlich etwas Regen. Der klingt ab