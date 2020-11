03.11.2020 ( vor 3 Stunden )



und Regisseur Til Schweiger (56) und seine Ex-Frau Dana Schweiger wohnen wieder zusammen. Wegen der Corona- Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56) und seine Ex-Frau Dana Schweiger wohnen wieder zusammen. Wegen der Corona- Pandemie hatte die 52-Jährige gemeinsam mit Tochter Emma (18) ihr Haus in Malibu verlassen und ist seitdem in Hamburg gestrandet. "Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir 👓 Vollständige Meldung