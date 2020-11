04.11.2020 ( vor 2 Tagen )

Nach derzeitigem Stand geht der hart umkämpfte Bundesstaat Arizona an Trump -Herausforderer Biden . Es wäre erst das zweite Mal seit 1948, dass ein Demokrat dort gewinnen kann. Arizona war bisher eine Hochburg der Republikaner . Seit 1948 konnte lediglich ein Demokrat die US-Wahl in Arizona gewinnen, nämlich Bill Clinton im Jahr 1996. Doch bei dieser Wahl könnte der Bundesstaat erneut an die Demok...