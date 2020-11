04.11.2020 ( vor 8 Stunden )

Es ist ein Wahlkrimi: Das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden ist enger als von den Umfragen vorhergesagt. Was jetzt zu erwarten ist – die erste Analyse. Amerika und die Welt müssen sich auf einen langen Wahlkrimi in den USA einstellen. Das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden ist knapper, als es viele Prognosen und Umfragen nahegelegt haben. Die Situation in zahlreichen umkämpften...