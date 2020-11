05.11.2020 ( vor 5 Stunden )



Nach den Anschlägen in Wien und Nizza geht der Chef des Verfassungsschutzes davon aus, dass sich Gefährder in Deutschland ermutigt fühlen könnten. Es werde zudem beobachtet, dass sich der IS immer besser organisiert. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland müssen derzeit nach Einschätzung von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang angesichts der Bedrohung durch islamistische Extremisten "sehr... 👓 Vollständige Meldung