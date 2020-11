05.11.2020 ( vor 17 Stunden )



Immer mehr Angehörige der Bundeswehr verrichten ihren Dienst nicht mehr in der Truppe. Vielmehr unterstützen sie in der Corona-Pandemie die Gesundheitsämter - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und die können die Hilfe gut gebrauchen.