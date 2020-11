Quelle: DPA - vor 1 Tag



Höchstwert: 19 990 Corona-Neuinfektionen in Deutschland 00:56 Berlin, 05.11.20: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat laut RKI mit 19 990 Fällen binnen eines Tages einen bisherigen Höchstwert erreicht. Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie war am vergangenen Samstag mit 19 059 Fällen gemeldet worden. Am Donnerstag...