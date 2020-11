U.Krüger RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 48 Minuten WDR Aktuelle Stunde RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 1 Stunde UnserPORTAL RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 1 Stunde Elke RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 1 Stunde Körner Borussen Oppa RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 1 Stunde Parthenope 😷 RT @WDRaktuell: Auch in NRW bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch - die meisten neuen Fälle gibt es in Hagen. Dort liegt die 7-Tag… vor 1 Stunde