10.11.2020 ( vor 9 Stunden )



(dpa/tmn) - Wer wegen Corona in häuslicher Bremen (dpa/tmn) - Wer wegen Corona in häuslicher Quarantäne ist und dort gesundheitliche Probleme bekommt, ist oft verunsichert: Darf ich in die Hausarztpraxis gehen? Die wichtigste Regel lautet dann: Immer erst einmal anrufen, betont der Hausarzt Hans-Michael Mühlenfeld aus Bremen. Das gilt auch f 👓 Vollständige Meldung