Muslimischer Schüler droht Lehrerin mit Enthauptung Ein elfjähriger muslimischer Schüler hat einer Lehrerin in Berlin mit Gewalt und Enthauptung gedroht. Er soll damit am Dienstag auf angekündigte Sanktionen...

t-online.de vor 1 Tag - Politik