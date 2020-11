Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 48 Minuten



Türkei will mit Truppen bei Friedenssicherung in Berg-Karabach dabei sein 01:25 Für die Türkei ist es zwingend, Truppen in Karabach zu stationieren, um im Kaukasus und von Russland als Regionalmacht akzeptiert zu werden. Russland, das als Vermittler bereits erste Truppen an der Frontlinie hat, will kein türkisches Militär am Boden akzeptieren. View on euronews