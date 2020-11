Tagesspiegel Berlin RT @Tagesspiegel: Kanzlerin Merkel will keine Zusage für das #Shutdown-Ende geben. Und Islamisten demonstrierten direkt vor dem Brandenburg… vor 1 Stunde Tagesspiegel Leute RT @Tagesspiegel: Kanzlerin Merkel will keine Zusage für das #Shutdown-Ende geben. Und Islamisten demonstrierten direkt vor dem Brandenburg… vor 1 Stunde Markus Hesselmann RT @Tagesspiegel: Kanzlerin Merkel will keine Zusage für das #Shutdown-Ende geben. Und Islamisten demonstrierten direkt vor dem Brandenburg… vor 1 Stunde Tagesspiegel Kanzlerin Merkel will keine Zusage für das #Shutdown-Ende geben. Und Islamisten demonstrierten direkt vor dem Brand… https://t.co/x54XQjhufH vor 2 Stunden Bert Walther Anhaltend hohe Infektionszahlen... https://t.co/WCdUaXpJoN vor 2 Stunden hdb 🌀 Wer hat denn #Merkel diese absolut bekloppte Frage gestellt? Ist schon klar, ein Journalist aber wer? https://t.co/YMXq1B7rJC vor 2 Stunden