12.11.2020 ( vor 14 Stunden )



Eine Rattenbesitzerin hat sich bei ihrem Haustier mit dem hochinfektiösen Seoulvirus angesteckt. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland ein Tier den Erreger nachweislich auf einen Menschen übertragen hat. In Deutschland ist erstmals die Übertragung des in Asien verbreiteten und hochinfektiösen Seoulvirus von einem Tier auf einen Menschen nachgewiesen worden. Seoulviren gehören zur Familie d... 👓 Vollständige Meldung