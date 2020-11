Jörn F. 🍁🍂 Gibt es außer den Buß- und Bettag noch einen gesetzlichen Feiertag, den es nur in einem Bundesland gibt? Mir fällt da keiner weiter ein. vor 1 Tag 🇩🇪 Herr Wayne Interessierts 🇪🇺 Euer Ernst, @ZDF? Der Buß- und Bettag ist in EINEM Bundesland Feiertag und Ihr ändert deswegen Euer Programm? Oder… https://t.co/v65yH2lk2o vor 2 Tagen AXEL F. 😎 Warum der Buß- und Bettag kein Feiertag mehr ist https://t.co/a9ru7UgRip via @tonline vor 1 Woche