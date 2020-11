13.11.2020 ( vor 1 Woche )



Um die Coronavirus-Ausbreitung in Hamburg auszubremsen, gelten strenge Um die Coronavirus-Ausbreitung in Hamburg auszubremsen, gelten strenge Maßnahmen Bürgermeister Peter Tschentscher zieht positive Bilanz des Teil-Lockdowns – doch eines bereitet ihm Sorge . Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet nicht, dass die Corona-Zahlen in naher Zukunft weiter 👓 Vollständige Meldung