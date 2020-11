17.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Vogelgrippe hat einen der größten Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wie ein Sprecher des Schweriner Agrarministeriums am Dienstag sagte, wurde das H5N8- Die Vogelgrippe hat einen der größten Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wie ein Sprecher des Schweriner Agrarministeriums am Dienstag sagte, wurde das H5N8- Virus in einem Stall der Firma bei Gnoien (Landkreis Rostock) festgestellt. Das Unternehmen hält in der Region rund 70 000 Lege 👓 Vollständige Meldung